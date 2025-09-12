Розвідка: жоден російський банк не зміг повернути доступ до SWIFT

Російський бізнес змушений шукати обхідні шляхи: від криптовалют і готівки до неттінгу та іноземних рахунків.

Жоден з російських банків не зміг повернути доступ до міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT після відключення від неї через збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

"Після відключення найбільших банків рф від SWIFT у 2022 році, обсяги фінансового трафіку з росії впали в десятки разів, а внутрішні операції через систему майже зникли", — ідеться у повідомленні.

З лютого 2022 року від SWIFT були відключені 93 російські фінансові організації, і досі жодна них не змогла повернути доступ.

У 2022 році падіння російського трафіку у платіжній системі SWIFT становило 55,5 %, а кількість повідомлень, відправлених російськими користувачами, скоротилася до 70 мільйонів повідомлень.

У 2023 році російський трафік впав іще на 65,7 % до 24 млн. У 2024 році – на 25,3 % до 18 млн, а за перше півріччя 2025 року – ще на 6,6 % до 8 мільйонів повідомлень.

Попри заяви кремля про "стабільність", російський бізнес змушений шукати обхідні шляхи: від криптовалют і готівки до неттінгу та іноземних рахунків. Це свідчить, що західні санкції б’ють по фінансовій системі рф, роблячи її дедалі більш ізольованою від світових ринків.