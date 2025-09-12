Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Світ

Конституційний суд ПАР дозволив чоловікам брати прізвище своїх дружин

Фото: pinterest.com

Конституційний суд Південної Африки постановив, що чоловіки можуть брати прізвище своїх дружин, скасувавши закон, який забороняв їм це робити.

Про це повідомляє DW.

Таким чином суд підтримав рішення, прийняте минулого року судом нижчої інстанції, а суддя Лоена Терон заявила, що чинний закон дискримінує “за ознакою статі” та є “колоніальним імпортом”.

Закон, який дозволяє жінці змінювати своє прізвище лише у разі зміни її сімейного стану, був запроваджений у роки апартеїду за правління білої меншини.

Суд призупинив дію чинного законодавства та дав уряду два роки для внесення змін до Закону про реєстрацію народжень та смертей.

Справу відкрили через звернення двох пар, які подали до суду на Міністерство внутрішніх справ за дискримінацію за ознакою статі.

Одна пара хотіла, щоб прізвища обох були написані через дефіс, тоді як інша пара хотіла, щоб чоловік взяв прізвище своєї дружини.

У рішенні Конституційного суду зазначається, що “у багатьох африканських культурах жінки зберігали свої імена при народженні після одруження, а діти часто брали прізвище клану своєї матері”.

“З приходом європейських колонізаторів та християнських місіонерів, а також нав'язуванням західних цінностей, була запроваджена традиція, коли жінки брали прізвище свого чоловіка”, – йдеться у рішенні.
﻿
