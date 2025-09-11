Найбагатші країни ЄС провели таємну зустріч у Відні і готуються до бюджетних баталій

Франція, Німеччина та країни Півночі формують блок проти Польщі та Італії у переговорах щодо бюджету ЄС.

11 вересня у Відні відбулася закрита зустріч представників найбагатших країн Євросоюзу, які намагаються виробити єдину стратегію перед початком дворічних переговорів щодо наступного семирічного бюджету ЄС, пише Politico.

Це перший випадок, коли топ-посадовці Франції, Німеччини та північних держав («чисті платники», які віддають у бюджет більше, ніж отримують) сіли за один стіл, щоб узгодити позицію. Вони виступають за «стриманий» бюджет і прагнуть зменшити витрати.

Їм протистоїть так званий табір Friends of Cohesion («друзі згуртованості»), до якого входять Польща, Італія, Іспанія та інші країни Півдня й Сходу Європи. Вони наполягають на більшому фінансуванні, насамперед для сільського господарства та підтримки відсталих регіонів. Польща традиційно є найбільшим отримувачем цих коштів.

Бюджетні дебати розгортаються довкола плану Єврокомісії на €1,816 трлн. Документ презентували 16 липня, і з того часу країни рахують, хто виграє, а хто програє від нової системи розподілу. Офіційні переговори стартують восени, але вже зараз у «клубах за інтересами» йдуть активні неформальні консультації.

Франція і Нідерланди хоч і належать до одного блоку, але мають розбіжності: Париж підтримує ідею боргу на рівні ЄС та високі аграрні дотації, а Гаага виступає проти спільних боргів і за «економний бюджет». Тому ключові домовленості країни намагаються досягати у вузькому колі союзників, а вже потім виходити з єдиною позицією.

Колишній єврокомісар з бюджету Януш Левандовський пояснив, що саме під час таких «закулісних» зустрічей вирішуються долі програм.

Австрійський високопосадовець Штефан Імгоф нагадав, що у 2019 році на подібній зустрічі у Гельсінкі «чисті платники» неофіційно домовилися виділити €175 млрд на дослідницьку програму Horizon — і ця домовленість згодом стала частиною офіційного бюджету.

За словами дипломатів, вирішальним стане момент, коли Франція і Німеччина погодять між собою цифри. «А далі всі інші підуть за ними», — зазначив представник однієї з північних країн.

Тим часом у протилежному таборі Польща втрачає роль незмінного лідера, адже її союз із Угорщиною послабився через авторитарну політику Віктора Орбана та замороження виплат Будапешту з боку Єврокомісії. Це відкриває шлях для посилення координації серед країн Середземномор’я.

Попереду — складні й тривалі переговори, які мають визначити пріоритети ЄС до 2032 року. Як визнають усі учасники, пропозиція Єврокомісії точно не залишиться у фінальному вигляді, але «угода буде досягнута завжди».