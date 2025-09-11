Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
​Кримські цілі
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСвіт

Найбагатші країни ЄС провели таємну зустріч у Відні і готуються до бюджетних баталій

Франція, Німеччина та країни Півночі формують блок проти Польщі та Італії у переговорах щодо бюджету ЄС.

Найбагатші країни ЄС провели таємну зустріч у Відні і готуються до бюджетних баталій
Відень, Австрія
Фото: Владимир Марус

11 вересня у Відні відбулася закрита зустріч представників найбагатших країн Євросоюзу, які намагаються виробити єдину стратегію перед початком дворічних переговорів щодо наступного семирічного бюджету ЄС, пише Politico.

Це перший випадок, коли топ-посадовці Франції, Німеччини та північних держав («чисті платники», які віддають у бюджет більше, ніж отримують) сіли за один стіл, щоб узгодити позицію. Вони виступають за «стриманий» бюджет і прагнуть зменшити витрати.

Їм протистоїть так званий табір Friends of Cohesion («друзі згуртованості»), до якого входять Польща, Італія, Іспанія та інші країни Півдня й Сходу Європи. Вони наполягають на більшому фінансуванні, насамперед для сільського господарства та підтримки відсталих регіонів. Польща традиційно є найбільшим отримувачем цих коштів.

Бюджетні дебати розгортаються довкола плану Єврокомісії на €1,816 трлн. Документ презентували 16 липня, і з того часу країни рахують, хто виграє, а хто програє від нової системи розподілу. Офіційні переговори стартують восени, але вже зараз у «клубах за інтересами» йдуть активні неформальні консультації.

Франція і Нідерланди хоч і належать до одного блоку, але мають розбіжності: Париж підтримує ідею боргу на рівні ЄС та високі аграрні дотації, а Гаага виступає проти спільних боргів і за «економний бюджет». Тому ключові домовленості країни намагаються досягати у вузькому колі союзників, а вже потім виходити з єдиною позицією.

Колишній єврокомісар з бюджету Януш Левандовський пояснив, що саме під час таких «закулісних» зустрічей вирішуються долі програм.

Австрійський високопосадовець Штефан Імгоф нагадав, що у 2019 році на подібній зустрічі у Гельсінкі «чисті платники» неофіційно домовилися виділити €175 млрд на дослідницьку програму Horizon — і ця домовленість згодом стала частиною офіційного бюджету.

За словами дипломатів, вирішальним стане момент, коли Франція і Німеччина погодять між собою цифри. «А далі всі інші підуть за ними», — зазначив представник однієї з північних країн.

Тим часом у протилежному таборі Польща втрачає роль незмінного лідера, адже її союз із Угорщиною послабився через авторитарну політику Віктора Орбана та замороження виплат Будапешту з боку Єврокомісії. Це відкриває шлях для посилення координації серед країн Середземномор’я.

Попереду — складні й тривалі переговори, які мають визначити пріоритети ЄС до 2032 року. Як визнають усі учасники, пропозиція Єврокомісії точно не залишиться у фінальному вигляді, але «угода буде досягнута завжди».
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies