Увійти на територію Польщі могли загалом близько 20 російських дронів, ‒ Зеленський

Перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею було зафіксовано близько 00:50 за київським часом.

За оновленими даними, цієї ночі загалом близько 20 російських безпілотників могли здійснити рух у повітряний простір Польщі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ, додавши, що інформація перевіряється.

Зеленський повідомив, що ще вночі українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформацію щодо руху російських дронів.

Перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею було зафіксовано близько 00:50 за київським часом. Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі.

“Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі”, ‒ зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа.

“Наші сили захисту неба знищили більш ніж 380 російських дронів різних типів. Щонайменше 250 із них ‒ “шахеди”. Точна інформація щодо типів дронів буде встановлена після аналізу уламків”, ‒ підсумував він.