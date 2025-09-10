Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Увійти на територію Польщі могли загалом близько 20 російських дронів, ‒ Зеленський

Перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею було зафіксовано близько 00:50 за київським часом. 

Увійти на територію Польщі могли загалом близько 20 російських дронів, ‒ Зеленський
Служби екстреної допомоги перевіряють місця порушення російськими дронів повітряного простору Польщі
Фото: EPA/UPG

За оновленими даними, цієї ночі загалом близько 20 російських безпілотників могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ, додавши, що інформація перевіряється.

Зеленський повідомив, що ще вночі українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформацію щодо руху російських дронів. 

Перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею було зафіксовано близько 00:50 за київським часом. Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі. 

“Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі”, ‒ зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. 

“Наші сили захисту неба знищили більш ніж 380 російських дронів різних типів. Щонайменше 250 із них ‒ “шахеди”. Точна інформація щодо типів дронів буде встановлена після аналізу уламків”, ‒ підсумував він.

  • Додамо, речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.
  • Раніше Зеленський запропонував полякам створити спільну систему протиповітряного захисту ‒ щоб було не тільки інформування чи обмін розвідданими, а щоб реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів.
