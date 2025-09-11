«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 10 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 335 людей, у тому числі 76 дітей.

Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людей загинули й 10 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 10 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новодонецькому і Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 вересня.

Покровський район. У Новоукраїнці Добропільської громади пошкоджено інфраструктуру. У Покровську знищено приватний будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено технічне приміщення і 2 господарчі споруди. У Слов'янську знищено 2 будинки і 3 автівки, пошкоджено 6 будинків і 2 автівки. У Краматорську поранено 6 людей. У Новодонецькому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 11 будинків, 3 адмінбудівлі і 6 автівок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 19 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і крамницю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
