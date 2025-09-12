За добу на Херсонщині росіяни поранили шістьох людей

Окупанти понівечили газогін, господарчі споруди, приватні гараж та автомобіль, сільгосптехніку.

За минулу добу в Херсонській області через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Іванівка, Берислав, Милове, Дудчани, Республіканець, Саблуківка, Нововоронцовка, Осокорівка, Червоний Маяк, Новорайськ, Високе, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Миколаївка, Михайлівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 31 приватний будинок.

Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди, приватні гараж та автомобіль, сільгосптехніку.