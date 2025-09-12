Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
За добу на Херсонщині росіяни поранили шістьох людей

Окупанти понівечили газогін, господарчі споруди, приватні гараж та автомобіль, сільгосптехніку.

За добу на Херсонщині росіяни поранили шістьох людей

За минулу добу в Херсонській області через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Іванівка, Берислав, Милове, Дудчани, Республіканець, Саблуківка, Нововоронцовка, Осокорівка, Червоний Маяк, Новорайськ, Високе, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Миколаївка, Михайлівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 31 приватний будинок. 

Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди, приватні гараж та автомобіль, сільгосптехніку.
