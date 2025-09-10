На Херсонщину з окупації повернули чотирнадцятирічну дівчину

На підконтрольну Україні територію з окупованої частини Херсонщини повернули чотирнадцятирічну дівчину.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Дитина понад три з половиною роки була розлучена з мамою, оскільки напередодні великої війни жінка виїхала до Києва на заробітки.
Дівчинка залишилася з дідусем у рідному тимчасово окупованому містечку. Дитину змушували у школі прославляти Росію, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері.
“На щастя, дівчинка вже поруч із мамою та отримує необхідну допомогу”, ‒ зазначив голова ОВА.
Прокудін нагадав, що порятунок відбувся у межах ініціативи Президента України “Bring Kids Back” та завдяки зусиллям ГС “Українська мережа за права дитини”.
- Вихідними в Україну вдалось повернути велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. Нині вони відновлюють документи та проходять психологічну реабілітацію.