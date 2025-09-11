Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожий безпілотник влучив у собор – символ міста в центрі Сум

Протягом доби російські війська здійснили 102 обстріли по 52 населених пунктах області. Поранення отримав 16-річний хлопець.

Ворожий безпілотник влучив у собор – символ міста в центрі Сум
собор у Сумах після атаки дрона, 11 вересня 2025
Фото: телеграм / Олег Григоров

Ворожий безпілотник влучив у собор – символ міста в центрі Сум. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. 

Внаслідок удару російського дрона є пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ – найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення.

Також Григоров повідомив, що вчора пізно ввечері російський дрон цинічно атакував цивільний мотоцикл – поранений 16-річний хлопець. Сталося це в одному з сіл Великописарівській громаді. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані.

За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 10 вересня до ранку 11 вересня 2025 року, російські війська здійснили 102 обстріли по 52 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миропільська
  • Краснопільська 
  • Миколаївська сільська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Юнаківська
  • Середино-Будська
  • Дружбівська
  • Свеська
  • Зноб-Новгородська 
  • Есманьська
  • Великописарівська
  • Новослобідська
  • Путивльська

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, удари БпЛА: 

  • понад 20 ударів КАБів;
  • понад 10 ударів БпЛА;
  • до 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, артобстріли по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема будівлі навчального закладу та транспорт установи, попередньо пошкоджені вікна у 3 багатоповерхових житлових будинках, 1 приватний будинок, 1 легковий автомобіль;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено 1 приватний будинок, нежитлове приміщення, 8 вантажних та 2 легкових автомобілі;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, 2 приватні будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 6 людей. 

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 46 хвилин.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies