собор у Сумах після атаки дрона, 11 вересня 2025

Ворожий безпілотник влучив у собор – символ міста в центрі Сум. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок удару російського дрона є пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ – найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення.

Також Григоров повідомив, що вчора пізно ввечері російський дрон цинічно атакував цивільний мотоцикл – поранений 16-річний хлопець. Сталося це в одному з сіл Великописарівській громаді. Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані.

За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 10 вересня до ранку 11 вересня 2025 року, російські війська здійснили 102 обстріли по 52 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миропільська

Краснопільська

Миколаївська сільська

Хотінська

Білопільська

Юнаківська

Середино-Будська

Дружбівська

Свеська

Зноб-Новгородська

Есманьська

Великописарівська

Новослобідська

Путивльська

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, удари БпЛА:

понад 20 ударів КАБів;

понад 10 ударів БпЛА;

до 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, артобстріли по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема будівлі навчального закладу та транспорт установи, попередньо пошкоджені вікна у 3 багатоповерхових житлових будинках, 1 приватний будинок, 1 легковий автомобіль;

у Великописарівській громаді пошкоджено 1 приватний будинок, нежитлове приміщення, 8 вантажних та 2 легкових автомобілі;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, 2 приватні будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 6 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 46 хвилин.