Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні 1092780 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відер

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1092780 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1092780 (+890)
  • танків – 11177 (+1)
  • бойових броньованих машин – 23266 (+2)
  • артилерійських систем – 32668 (+40)
  • РСЗВ – 1485 (+2)
  • засоби ППО – 1217 (+0) 
  • літаків – 422 (+0)
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273)
  • крилаті ракети – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64)
  • спеціальна техніка – 3964 (+0).

Дані уточнюються. 
﻿
