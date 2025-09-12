За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1092780 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1092780 (+890)
- танків – 11177 (+1)
- бойових броньованих машин – 23266 (+2)
- артилерійських систем – 32668 (+40)
- РСЗВ – 1485 (+2)
- засоби ППО – 1217 (+0)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64)
- спеціальна техніка – 3964 (+0).
Дані уточнюються.