«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
В Україну з Росії вдалося повернути 17-річного хлопця

Хлопець мав хронічне захворювання, але у Росії належного лікування не отримував. 

В Україну з Росії вдалося повернути 17-річного хлопця
Фото: Офіс Омбудсмана

В Україну з вдалося повернути з РФ 17-річного хлопця.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Після окупації рідного міста його разом із мамою росіяни примусово вивезли спочатку до Криму, а потім у Росію, де він був змушений відвідувати російську школу”, - повідомив Єрмак.

Він додав, що хлопець мав хронічне захворювання, але у Росії належного лікування не отримував. Через це стан його здоров’я ставав дедалі гіршим. 

Хлопець уже вдома зі старшою сестрою та отримує допомогу, необхідне лікування та належний догляд, щоб відновити здоров’я. 
