В Україну з Росії вдалося повернути 17-річного хлопця

Хлопець мав хронічне захворювання, але у Росії належного лікування не отримував.

В Україну з вдалося повернути з РФ 17-річного хлопця.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Після окупації рідного міста його разом із мамою росіяни примусово вивезли спочатку до Криму, а потім у Росію, де він був змушений відвідувати російську школу”, - повідомив Єрмак.

Він додав, що хлопець мав хронічне захворювання, але у Росії належного лікування не отримував. Через це стан його здоров’я ставав дедалі гіршим.

Хлопець уже вдома зі старшою сестрою та отримує допомогу, необхідне лікування та належний догляд, щоб відновити здоров’я.