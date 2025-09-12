Окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровщини, є жертви та руйнування

Російські окупанти знову атакували Нікопольський та Синельниківський райони. На Нікопольщині загинула людина, відомо про постраждалих.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Увесь день під атаками – Нікопольщина. Вибухи лунали у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Ворог бив безпілотниками та артилерією", — зазначає Лисак.

Унаслідок обстрілів у Марганецькій громаді загинула жінка, також відомо про трьох постраждалих. Окрім двох чоловіків, постраждала 78-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені 2 багатоквартирні, 13 приватних будинків. Один з них загорівся. Понівечені кафе, 7 господарських споруд, авто, газогони та лінія електропередач.

По Межівській громаді Синельниківського району ворог поцілив БпЛА. Зайнялися приватний будинок і будівля, що не експлуатувалася. Вогонь приборкали.