Війна

Ворог скинув авіабомбу "ФАБ-250" на Костянтинівку, пошкоджені будівлі і музей

У Дружківці до лікарів звернулися двоє цивільних, які постраждали через обстріли РФ.

Ворог скинув авіабомбу "ФАБ-250" на Костянтинівку, пошкоджені будівлі і музей
Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та будівля музею.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

У ніч на 12 вересня російські війська завдали авіаційного удару по місту Костянтинівці. Для атаки ворог застосував авіабомбу ФАБ-250. 

За попередньою інформацією, серед цивільного населення жертв немає. Однак, унаслідок удару пошкоджено п’ять об’єктів: фасадів трьох багатоквартирних будинків, міського краєзнавчого музею та магазину. 

Також стало відомо про двох цивільних у Дружківці. Вони отримали легкі поранення внаслідок попередніх ворожих авіаударів по Костянтинівці 11 вересня. Постраждалі перебували вдома під час обстрілів. 

Стан поранених оцінюється лікарями як легкий, загрози їхньому життю немає.

"Ворожі атаки вкотре підтверджують, що цивільна інфраструктура та мирні жителі — головні мішені агресора. Не зволікайте з евакуацією! Залишатися — смертельно небезпечно!", наголошує Горбунов.
