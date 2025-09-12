Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 1 отримала поранення

Загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 374 людини, у тому числі 45 дітей.

Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 1 отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 11 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Калениках і Костянтинівці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 12 вересня.

Покровський район. У Покровську зруйновано будинок. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані зруйновано 2 господарчі споруди, в Олександрівці пошкоджено 6 будинків, у Калениках загинула людина, знищено вантажівку. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Самарському Новодонецької громади пошкоджено багатоповерхівку. В Андріївці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 гаражі. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 20 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, промислову будівлю, 3 автівки і 8 гаражів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
﻿
