Генштаб: ворог посилює тиск у районі Вовчанська на Південно-Слобожанському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 183 боєзіткнення.

Розпочалася 1298-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 81 авіаційного ударів, застосував шість ракет та скинув 140 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5206 обстрілів, з них 59 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6070 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Білогір’я, Залізничне, Новояковлівка, Веселянка Запорізької області; Херсон, Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, три артилерійських засоби та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 133 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Колодязів та у бік населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 20 атак на позиції наших підрозділів у районах Серебрянки, Григорівки та у бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у бік Іванопілля, Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в бік Філії, Іванівки, Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в бік Малої Токмачки та Новоданилівки.Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, бойову броньовану машину, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 358 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.