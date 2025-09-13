Сили оборони за добу ліквідували ще 950 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 950 російських військових, знищили 4 ворожі танки та майже 360 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 093 730 військових.

