Сили оборони за добу ліквідували ще 950 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 093 730 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 950 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 950 російських військових, знищили 4 ворожі танки та майже 360 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1093730 (+950) осіб 
  • танків  – 11181 (+4) од
  • бойових броньованих машин  – 23267 (+1) од
  • артилерійських систем  – 32707 (+39) од
  • РСЗВ  – 1486 (+1) од
  • засоби ППО  – 1217 (+0) од
  • літаків  – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 58825 (+358)
  • крилаті ракети  – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 61512 (+109)
  • спеціальна техніка  – 3964 (+0)

Дані уточнюються.
