Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росіяни завдали близько 510 ударів по Запорізькій області, є поранена

38-річна цивільна зазнала травм через обстріл РФ.

Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Поранень зазнала 38-річна жінка 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Веселянці, Залізничному, Гуляйполю, Білогірʼю, Малинівці, Полтавці, Червоному та Успенівці.

364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Таврійське, Малокатеринівку, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки,  Переображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 

2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя. 135 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки,  Приморського, Гуляйполя, Чарівного, Преображенки, Щербаків, Новоданилівки та Малої Токмачки.

Надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.
