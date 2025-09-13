Росіяни завдали близько 510 ударів по Запорізькій області, є поранена

Надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя. 135 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Чарівного, Преображенки, Щербаків, Новоданилівки та Малої Токмачки.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Веселянці, Залізничному, Гуляйполю, Білогірʼю, Малинівці, Полтавці, Червоному та Успенівці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

