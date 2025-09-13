Росіяни завдали близько 510 ударів по Запорізькій області, є поранена

Упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Поранень зазнала 38-річна жінка
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Новояковлівці, Веселянці, Залізничному, Гуляйполю, Білогірʼю, Малинівці, Полтавці, Червоному та Успенівці.
364 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Таврійське, Малокатеринівку, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Переображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Білогірʼя. 135 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Чарівного, Преображенки, Щербаків, Новоданилівки та Малої Токмачки.
Надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.