Детектив НАБУ у відрядженні потрапив до аварії в Івано-Франківській області: Бюро обіцяло сприяти встановленню істини

За повідомленням Національного антикорбюро, їхній співробітник був тверезим. 

Детектив НАБУ у відрядженні потрапив до аварії в Івано-Франківській області: Бюро обіцяло сприяти встановленню істини
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Увечер 11 вересня на Прикарпатті детектив НАБУ, що перебував у відрядженні, потрапив у аварії. Водії обох авто госпіталізовані до лікарні. 

В пресслужбі НАБУ повідомили, що детектив був тверезим. Бюро обіцяло сприяти встановленню істини.

“Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу Бюро”, – йдеться в повідомленні.

Контекст

У липні, напередодні підпорядкування Бюро генеральному прокурору, ДБР і СБУ проводили обшуки в детективів. Двох із них затримали по справах Служби безпеки: першому інкримінують намір продавати технічні коноплі до Росії (пособництво державі-агресору), другому – агентурну роботу на ворога (у період до того, як він прийшов працювати в НАБУ). ДБР оголосила підозри трьом детективам по справах про аварії з потерпілими, що відбулися декілька років тому. В НАБУ тоді наголошували, що співробітники Бюро ще одразу після аварії сприяли розслідуванню і надали допомогу потерпілим учасникам ДТП. 
