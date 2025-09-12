​Сирський обговорив потреби ЗСУ з начальником Генштабу Польщі

Вони також згадали про дронову атаку росіян по територіях України та Польщі.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Веславом Кукулою.

Про це Сирський повідомив у фейсбуці.

"Висловив глибоку вдячність польському народу та війську за постійну підтримку України, військову й логістичну допомогу. Ми високо цінуємо надання Польщею ресурсів для підготовки особового складу ЗСУ", - сказав він.

Сирський розповів польському колезі про оперативну ситуацію на фронті та поточні потреби Сил оборони. Обговорили й інші теми, що становлять обопільний інтерес, зокрема - в контексті дронової атаки росіян по територіях України та Польщі.

"Черговий акт агресії з боку Москви лише посилює висновок: потрібно більше інвестувати в дієву безпеку східного флангу НАТО, в безпеку нашої країни, яка першою відбиває удари російського агресора. Вірю, що це стане сигналом для всіх зайняти більш активну позицію", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, Польща ініціювала засідання Радбезу ООН щодо російських дронів. Польська влада заявила, що має достатньо доказів того, що порушення повітряного простору російськими безпілотниками було не випадковим, а свідомим.