ГоловнаСуспільствоВійна

​Сирський обговорив потреби ЗСУ з начальником Генштабу Польщі

Вони також згадали про дронову атаку росіян по територіях України та Польщі.

​Сирський обговорив потреби ЗСУ з начальником Генштабу Польщі
Веслав Кукула

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Веславом Кукулою. 

Про це Сирський повідомив у фейсбуці. 

"Висловив глибоку вдячність польському народу та війську за постійну підтримку України, військову й логістичну допомогу. Ми високо цінуємо надання Польщею ресурсів для підготовки особового складу ЗСУ", - сказав він.

Сирський розповів польському колезі про оперативну ситуацію на фронті та поточні потреби Сил оборони. Обговорили й інші теми, що становлять обопільний інтерес, зокрема - в контексті дронової атаки росіян по територіях України та Польщі.

"Черговий акт агресії з боку Москви лише посилює висновок: потрібно більше інвестувати в дієву безпеку східного флангу НАТО, в безпеку нашої країни, яка першою відбиває удари російського агресора. Вірю, що це стане сигналом для всіх зайняти більш активну позицію", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, Польща  ініціювала засідання Радбезу ООН щодо російських дронів.  Польська влада заявила, що має достатньо доказів того, що порушення повітряного простору російськими безпілотниками було не випадковим, а свідомим.
