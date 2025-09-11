Генштаб Польщі: Білорусь повідомила про рух безпілотників в нашому напрямку

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула в ефірі TVN24 підтвердив отримання інформації від Білорусі про рух безпілотників.

"Білоруси попередили нас, що через їхній повітряний простір у нашому напрямку летять дрони", – сказав Кукула.

Він уточнив, що "це попередження було корисним" для Польщі, коли його спитали, коли саме Білорусь попередила про рух БпЛА.

"У цьому контексті для мене було дивним, що Білорусь, яка сильно загострює ситуацію на сухопутному кордоні, вирішила піти на таку співпрацю", – наголосив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі.