Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Генштаб Польщі: Білорусь повідомила про рух безпілотників в нашому напрямку

Таке попередження здивувало польську сторону.

Генштаб Польщі: Білорусь повідомила про рух безпілотників в нашому напрямку
Вєслав Кукула
Фото: Міноборони Польщі

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула в ефірі TVN24 підтвердив отримання інформації від Білорусі про рух безпілотників.

"Білоруси попередили нас, що через їхній повітряний простір у нашому напрямку летять дрони", – сказав Кукула.

Він уточнив, що "це попередження було корисним" для Польщі, коли його спитали, коли саме Білорусь попередила про рух БпЛА.

"У цьому контексті для мене було дивним, що Білорусь, яка сильно загострює ситуацію на сухопутному кордоні, вирішила піти на таку співпрацю", – наголосив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі.
