Цього року Нідерланди розгорнуть у Польщі багатошарову систему ППО

Вона складатиметься з Patriot, NASAMS та систем боротьби з безпілотниками.

Міністр оборони Нідерландів Рубенс Брекельманс повідомив про плани захистити повітряний простір Польщі.

“Завдяки двом системам Patriot, NASAMS, системам боротьби з безпілотниками та 300 військовослужбовцями ми розгорнемо передові можливості”, - написав він.

Міністр зазначив, що це заплановано зробити “пізніше цього року”.

“Сьогоднішній день показав, що це важливіше, ніж будь-коли, для нашої спільної безпеки”, - підсумував Брекельманс.