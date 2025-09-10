Цього року Нідерланди розгорнуть у Польщі багатошарову систему ППО

Міністр оборони Нідерландів Рубенс Брекельманс повідомив про плани захистити повітряний простір Польщі.
“Завдяки двом системам Patriot, NASAMS, системам боротьби з безпілотниками та 300 військовослужбовцями ми розгорнемо передові можливості”, - написав він.
Міністр зазначив, що це заплановано зробити “пізніше цього року”.
“Сьогоднішній день показав, що це важливіше, ніж будь-коли, для нашої спільної безпеки”, - підсумував Брекельманс.
Цієї ночі, 10 вересня, близько 20 російських безпілотників здійснили рух у повітряний простір Польщі.
Речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.
Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.
Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними дронами.
Спеціальний посланник Трампа з питань України Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників.