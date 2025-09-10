Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Цього року Нідерланди розгорнуть у Польщі багатошарову систему ППО

Вона складатиметься з Patriot, NASAMS та систем боротьби з безпілотниками.

Цього року Нідерланди розгорнуть у Польщі багатошарову систему ППО
Ілюстративне фото
Фото: dpa-international.com

Міністр оборони Нідерландів Рубенс Брекельманс повідомив про плани захистити повітряний простір Польщі.

“Завдяки двом системам Patriot, NASAMS, системам боротьби з безпілотниками та 300 військовослужбовцями ми розгорнемо передові можливості”, - написав він.

Міністр зазначив, що це заплановано зробити “пізніше цього року”.

“Сьогоднішній день показав, що це важливіше, ніж будь-коли, для нашої спільної безпеки”, - підсумував Брекельманс.
