У Грузії затримали одного з лідерів опозиційної партії «Єдність – Національний рух»

Левану Хабеішвілі загрожує до семи років ув’язнення за звинуваченням у хабарництві.

У Тбілісі співробітники Служби державної безпеки Грузії затримали одного з лідерів опозиційної партії «Єдність – Національний рух» Левана Хабеішвілі, пише «Эхо Кавказа».

У спецслужбі повідомили, що політика підозрюють у «публічних обіцянках грошової винагороди чиновникам у вигляді хабара». Йдеться про його заяву про готовність виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які відмовляться виконувати накази або передадуть йому службову інформацію. За цим обвинуваченням йому загрожує від 4 до 7 років ув’язнення.

Крім того, Служба державної безпеки підтвердила затримання ще одного опозиціонера — Муртаза Зоделави, який отримав телефон від Хабеішвілі, намагався втекти і чинив опір силовикам.