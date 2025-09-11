“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСвіт

У Грузії затримали одного з лідерів опозиційної партії «Єдність – Національний рух»

Левану Хабеішвілі загрожує до семи років ув’язнення за звинуваченням у хабарництві.

У Грузії затримали одного з лідерів опозиційної партії «Єдність – Національний рух»
Леван Хабеішвілі
Фото: Interpressnews

У Тбілісі співробітники Служби державної безпеки Грузії затримали одного з лідерів опозиційної партії «Єдність – Національний рух» Левана Хабеішвілі, пише «Эхо Кавказа».

У спецслужбі повідомили, що політика підозрюють у «публічних обіцянках грошової винагороди чиновникам у вигляді хабара». Йдеться про його заяву про готовність виплатити по 200 тисяч доларів силовикам, які відмовляться виконувати накази або передадуть йому службову інформацію. За цим обвинуваченням йому загрожує від 4 до 7 років ув’язнення.

Крім того, Служба державної безпеки підтвердила затримання ще одного опозиціонера — Муртаза Зоделави, який отримав телефон від Хабеішвілі, намагався втекти і чинив опір силовикам.

  • Раніше Хабеішвілі закликав до «мирної революції» 4 жовтня, коли в Грузії мають відбутися вибори до органів місцевого самоврядування. 
  • «Національний рух», заснований експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі, оголосив про бойкот голосування.
﻿
