ГоловнаСвіт

Фрідріх Мерц закликав посилити німецьку розвідку через гібридні атаки Росії

За словами канцлера, Німеччина щодня відбиває диверсії, шпигунство й дезінформацію проти своєї інфраструктури.

Фрідріх Мерц закликав посилити німецьку розвідку через гібридні атаки Росії
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав значно посилити можливості Федеральної розвідувальної служби (BND) на тлі зростання загроз для Європи, пише Politico.

«Рідко в історії Федеративної Республіки ситуація з безпекою була настільки серйозною. Основи європейської архітектури безпеки, які дозволяли нам десятиліттями жити у свободі, мирі та добробуті, стали крихкими», – заявив Мерц 11 вересня на церемонії представлення нового глави BND Мартіна Єгера.

Мерц наголосив, що завданням уряду є забезпечити роботу спецслужби на «найвищому рівні», відповідно до економічної ваги та політичної відповідальності Німеччини в Європі.

За словами канцлера, країна щодня відбиває гібридні атаки: диверсії проти інфраструктури, шпигунські операції, а також кампанії дезінформації. Він попередив, що «системні суперники та противники дедалі агресивніше змінюють тактику», і закликав до «парадигмального зсуву у зовнішній та безпековій політиці».

Мерц сам став мішенню російських інформаційних атак після відкритої підтримки України. Експерти й спецслужби пов’язують із Кремлем кампанії із використанням фейкових сайтів, вигаданих історій та відео, згенерованих штучним інтелектом.

«Ми маємо дуже добрі спецслужби в Німеччині. Але наш суверенітет у Німеччині та Європі залежить від того, чи станемо ми ще кращими», – підсумував канцлер.

  • Ще у червні стало відомо, що Мерц планує змінити керівника Федеральної розвідувальної служби і розглядає на цю посаду посла в Україні Мартіна Єгера.
  • Попереднього голову розвідки Бруно Каля, який очолював спецслужбу з 2016 року, мали призначити послом у Ватикані. 
  • Перші ознаки кадрових змін у BND з’явилися одразу після формування нового уряду під керівництвом Мерца.
  • За планами чинної влади, розвідувальну службу очікує збільшення фінансування та розширення повноважень. У канцелярії Мерца сподіваються, що тандем Єгера як глави BND і Філіппа Вольфа як координатора з питань розвідки в офісі канцлера дозволить суттєво підвищити ефективність служби.
