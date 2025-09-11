Сьогодні ж ізраїльські військові заявили, що перехопили ракету, випущену з Ємену.

Унаслідок авіаударів Ізраїлю по Ємену загинуло щонайменше 35 людей і поранено понад 130, повідомляє France24.

Кілька днів перед цим хусити здійснили атаку безпілотника, який вразив ізраїльський аеропорт.

За даними міністерства охорони здоров'я, найбільше людей загинуло у столиці Сані, де удар уразив військовий штаб та заправну станцію. Вчора повідомлялося, що серед уражених цілей були й військові табори, по яких ЦАХАЛ завдав ударів, їх використовували для планування та здійснення терористичних атак проти Ізраїлю, табори мали операційні та розвідувальні кімнати.

