Унаслідок авіаударів Ізраїлю по Ємену загинуло щонайменше 35 людей і поранено понад 130, повідомляє France24.
Кілька днів перед цим хусити здійснили атаку безпілотника, який вразив ізраїльський аеропорт.
За даними міністерства охорони здоров'я, найбільше людей загинуло у столиці Сані, де удар уразив військовий штаб та заправну станцію. Вчора повідомлялося, що серед уражених цілей були й військові табори, по яких ЦАХАЛ завдав ударів, їх використовували для планування та здійснення терористичних атак проти Ізраїлю, табори мали операційні та розвідувальні кімнати.
Сьогодні ж ізраїльські військові заявили, що перехопили ракету, випущену з Ємену.
- Ізраїль раніше завдавав авіаударів у відповідь на запуск хуситами дронів та ракет на країну. Хусити, яких підтримує Іран, стверджують, що підтримують терористів ХАМАСу та палестинців у Смузі Гази.
- 9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.
- Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала призупинення виплат Ізраїлю та торговельних положень угоди про асоціацію.