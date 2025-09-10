Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Фон дер Ляєн анонсувала призупинення виплат Ізраїлю та торговельних положень угоди про асоціацію

Очільниця Єврокомісії жорстко засудила “штучний голод у Газі та явну спробу Ізраїлю підірвати рішення про дві держави”.

Фон дер Ляєн анонсувала призупинення виплат Ізраїлю та торговельних положень угоди про асоціацію
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Євросоюз призупинить свою “двосторонню підтримку” Ізраїлю та частково призупинить торговельні частини своєї угоди про асоціацію з країною.

Про це заявила очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн депутатам Європарламенту, повідомляють Euronews.

Фон дер Ляєн жорстко засудила “штучний голод у Газі та явну спробу Ізраїлю підірвати рішення про дві держави”. Вона також назвала нездатність Європи знайти відповідь на дії Ізраїлю в Газі “болючою”.

“Те, що відбувається в Газі, неприйнятно. Європа повинна йти вперед, як вона робила це раніше”, ‒ додала єврочиновниця.

Щоб покласти край паралічу Європи щодо Гази, фон дер Ляєн запропонувала “призупинити двосторонню підтримку Ізраїлю”, призупинивши “всі виплати” країні, за винятком проєктів для громадянського суспільства. Вона також закликала до часткового призупинення угоди про асоціацію блоку з Ізраїлем щодо торговельних заходів.

  • У травні ЄС погодився переглянути своє основне партнерство з Ізраїлем або Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, підписану в 1995 році, у відповідь на військові дії Ізраїлю в Газі.
  • Головний дипломат ЄС Кая Каллас також запропонувала десять варіантів санкцій проти Ізраїлю, а Єврокомісія хоче частково призупинити участь Ізраїлю в дослідницькій та інноваційній програмі ЄС “Horizon Europe”.
  • Але досягти консенсусу поки що неможливо через глибокі розбіжності в Європі, оскільки багато країн прагнуть зберегти свої відносини з Ізраїлем. Призупинення торговельних частин угоди про асоціацію вимагатиме кваліфікованої більшості, але великі країни, такі як Німеччина чи Італія, навряд чи підтримають цей крок.
  • Війна у Смузі Гази розпочалася після того, як бойовики під керівництвом ХАМАС напали на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, вбивши близько 1200 людей, багато з яких – цивільні особи. Зараз ХАМАС утримує 50 заручників, подальший ізраїльський наступ забрав життя понад 64 000 палестинців, переважно жінок та дітей ‒ згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази, яким керують терористи. Ці дані об’єднують і бійців, і цивільних осіб.
