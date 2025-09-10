Фон дер Ляєн анонсувала призупинення виплат Ізраїлю та торговельних положень угоди про асоціацію

Очільниця Єврокомісії жорстко засудила “штучний голод у Газі та явну спробу Ізраїлю підірвати рішення про дві держави”.

Євросоюз призупинить свою “двосторонню підтримку” Ізраїлю та частково призупинить торговельні частини своєї угоди про асоціацію з країною.

Про це заявила очільниця Єврокоміісії Урсула фон дер Ляєн депутатам Європарламенту, повідомляють Euronews.

Фон дер Ляєн жорстко засудила “штучний голод у Газі та явну спробу Ізраїлю підірвати рішення про дві держави”. Вона також назвала нездатність Європи знайти відповідь на дії Ізраїлю в Газі “болючою”.

“Те, що відбувається в Газі, неприйнятно. Європа повинна йти вперед, як вона робила це раніше”, ‒ додала єврочиновниця.

Щоб покласти край паралічу Європи щодо Гази, фон дер Ляєн запропонувала “призупинити двосторонню підтримку Ізраїлю”, призупинивши “всі виплати” країні, за винятком проєктів для громадянського суспільства. Вона також закликала до часткового призупинення угоди про асоціацію блоку з Ізраїлем щодо торговельних заходів.