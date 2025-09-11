Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСвіт

Польща скликала Радбез ООН через атаку російських безпілотників

Засідання присвятять загрозам війни в усьому світі. 

Польща скликала Радбез ООН через атаку російських безпілотників
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

На прохання Польщі у зв'язку з порушенням російськими дронами її повітряного простору скличуть екстрене засідання Радбезу ООН. Про це повідомило польське МЗС, передає Polsat

Польща звернулася до ООН із проханням скликати засідання Ради Безпеки, метою якого є реагування на "загрози війни" у всьому світі. Звернення до ООН послідувало за активацією 4 статті НАТО, що передбачає консультації з країнами-членами. 

Прем'єр-міністр Дональд Туск казав, що консультації – то лише початок.

"Ми очікуємо значно більшої підтримки під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу", – висловився він. 

Атака дронів на Польщу

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.

рештки російської “Гербери”, Польща, 10 вересня 2025
Фото: @wolski_jaros
рештки російської “Гербери”, Польща, 10 вересня 2025

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості. 

НАТО, членом якого є Польща, провело консультації. 

Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом. Український президент запропонував країні-сусідці допомогу в відбитті атак. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies