Польща скликала Радбез ООН через атаку російських безпілотників

На прохання Польщі у зв'язку з порушенням російськими дронами її повітряного простору скличуть екстрене засідання Радбезу ООН. Про це повідомило польське МЗС, передає Polsat.

Польща звернулася до ООН із проханням скликати засідання Ради Безпеки, метою якого є реагування на "загрози війни" у всьому світі. Звернення до ООН послідувало за активацією 4 статті НАТО, що передбачає консультації з країнами-членами.

Прем'єр-міністр Дональд Туск казав, що консультації – то лише початок.

"Ми очікуємо значно більшої підтримки під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу", – висловився він.

Атака дронів на Польщу

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.

Фото: @wolski_jaros рештки російської “Гербери”, Польща, 10 вересня 2025

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.

НАТО, членом якого є Польща, провело консультації.

Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом. Український президент запропонував країні-сусідці допомогу в відбитті атак.



