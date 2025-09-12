Британський принц Гаррі приїхав в Україну з візитом

Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти в реабілітації поранених військовослужбовців.

Принц Гаррі герцог Сассекський з неоголошеним візитом приїхав до Києва. Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти в реабілітації тисяч поранених військовослужбовців.

Про це пише The Gurdian.

Гаррі прибув до України разом із командою свого фонду Invictus Games Foundation. За його словами, вони мають намір докладно обговорити нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених, аби надати допомогу у всіх районах країни.

В інтерв'ю герцог Сассекський заявив, що війну зупинити не може, але може зробити все можливе, щоб допомогти відновленню військових.

За словами Гаррі, його запросила в Україну гендиректорка травматологічного центру Superhumans Ольга Руднєва. Він відвідав цей центр у квітні 2025 року, проте кілька місяців тому випадково зустрівся з Руднєвою у Нью-Йорку та запитав, чим може допомогти.

"Вона відповіла: "Найбільший вплив ви надаєте, приїжджаючи до Києва". Мені довелося погодити це з дружиною та британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Потім надійшло офіційне запрошення", - розповів британський принц.

Зазначимо, що Гаррі став другим представником монаршої родини, який за час повномасштабного російського вторгнення відвідав Україну. Минулого разу він приїжджав у квітні.