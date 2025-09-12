Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСвіт

Британський принц Гаррі приїхав в Україну з візитом

Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти в реабілітації поранених військовослужбовців. 

Британський принц Гаррі
Фото: The Gurdian

Принц Гаррі герцог Сассекський з неоголошеним візитом приїхав до Києва. Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти в реабілітації тисяч поранених військовослужбовців.

Про це пише The Gurdian.

Гаррі прибув до України разом із командою свого фонду Invictus Games Foundation. За його словами, вони мають намір докладно обговорити нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених, аби надати допомогу у всіх районах країни.

В інтерв'ю герцог Сассекський заявив, що війну зупинити не може, але може зробити все можливе, щоб допомогти відновленню військових.

За словами Гаррі, його запросила в Україну гендиректорка травматологічного центру Superhumans Ольга Руднєва. Він відвідав цей центр у квітні 2025 року, проте кілька місяців тому випадково зустрівся з Руднєвою у Нью-Йорку та запитав, чим може допомогти.

"Вона відповіла: "Найбільший вплив ви надаєте, приїжджаючи до Києва". Мені довелося погодити це з дружиною та британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Потім надійшло офіційне запрошення", - розповів британський принц. 

Зазначимо, що Гаррі став другим представником монаршої родини, який за час повномасштабного російського вторгнення відвідав Україну. Минулого разу він приїжджав у квітні. 
