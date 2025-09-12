“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСвіт

Мер Рима пообіцяв за 5 років зробити Тибр придатним для купання

Надихнувся прикладом Сени у Парижі.

Мер Рима пообіцяв за 5 років зробити Тибр придатним для купання
Стрибки у Тибр на Новий рік
Фото: EPA/UPG

Римський мер Роберто Гуальтьєрі анонсував проєкт зі зменшення забруднення ріки Тибр до рівня, який дозволить містянам вперше за понад пів століття купатися у воді.

Як пише The Guardian, посадовець вважає можливим реалізувати свій задум за 5 років. Оскільки Тибр наразі є менш небезпечним, ніж була ще кілька років тому паризька Сена, Гуальтьєрі сподівається витратити на очищення менше, ніж французи, яким довелося викласти 1,4 мільярда євро.

Італійські медіа та експерти мають сумніви, що проєкт буде завершено вчасно. Країна відома тим, що муніципальні та бюджетні роботи зазвичай займають набагато більше часу, ніж анонсують чиновники.

Купатися в Тибрі в межах Рима суворо заборонено під загрозою штрафу на кілька сотень євро. Попри це, існує традиція стрибати у воду з одного із міських мостів у день настання Нового року. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies