Мер Рима пообіцяв за 5 років зробити Тибр придатним для купання

Римський мер Роберто Гуальтьєрі анонсував проєкт зі зменшення забруднення ріки Тибр до рівня, який дозволить містянам вперше за понад пів століття купатися у воді.

Як пише The Guardian, посадовець вважає можливим реалізувати свій задум за 5 років. Оскільки Тибр наразі є менш небезпечним, ніж була ще кілька років тому паризька Сена, Гуальтьєрі сподівається витратити на очищення менше, ніж французи, яким довелося викласти 1,4 мільярда євро.

Італійські медіа та експерти мають сумніви, що проєкт буде завершено вчасно. Країна відома тим, що муніципальні та бюджетні роботи зазвичай займають набагато більше часу, ніж анонсують чиновники.

Купатися в Тибрі в межах Рима суворо заборонено під загрозою штрафу на кілька сотень євро. Попри це, існує традиція стрибати у воду з одного із міських мостів у день настання Нового року.