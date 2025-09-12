«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Експрезидента Бразилії Болсонару визнали винним у підготовці державного перевороту

Звинувачення передбачають позбавлення волі на строк понад 40 років. 

Експрезидента Бразилії Болсонару визнали винним у підготовці державного перевороту
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару визнали винним у підготовці військового перевороту.

Про це повідомляє BBC News.

Верховний суд Бразилії набрав більшість у три голоси, необхідні для визнання його винним. Один суддя проголосував за виправдання Болсонару, а інший ще не голосував.

70-річного чоловіка визнали винним у керівництві змовою, спрямованою на утримання його при владі, після того, як він програв вибори 2022 року своєму лівому супернику Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.

Змова не отримала достатньої підтримки військових для реалізації, але завершилася штурмом урядових будівель прихильниками Болсонару 8 січня 2023 року, визнали судді.

Болсонару визнали його винним за всіма п'ятьма звинуваченнями: спроба державного перевороту, керівництво озброєною злочинною організацією, спроба насильницького скасування демократичного верховенства права та ще два звинувачення, пов'язані з пошкодженням майна під час штурму будівель у Бразиліа 8 січня 2023 року.

Звинувачення передбачають суворі покарання, які можуть призвести до позбавлення волі на строк понад 40 років. Винесення вироку Болсонару заплановано на п'ятницю.

Втім, Болсонару наполягає на своїй невинуватості та називав судовий процес “полюванням на відьом”, стверджуючи, що він був політично мотивованим.

Очікується, що адвокати експрезидента подадуть апеляцію.

Судовий процес над Болсонару у справі про державний переворот сколихнув Бразилію, і його вирок розділить країну.

Якщо двоє з п'яти суддів Верховного суду проголосують “невинний”, адвокати експрезидента можуть вимагати, щоб повний склад Верховного суду, тобто всі 11 суддів, переглянув вирок.
