Стармер попросив звільнитися посла Британії в США, який вітав Епштейна з днем народження

У книзі привітань, оприлюдненій раніше, був запис і від імені нинішнього посла.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер попросив звільнитися лорда Пітера Мандельсона, чий підпис стояв у книзі привітань із 50-річчям американського торговця людьми Джеффрі Епштейна. Про це рішення членам парламенту повідомив міністр Форін офісу Стефан Дауті, передає The Times.

Раніше цього тижня у США оприлюднили книгу привітань Джеффрі Епштейна – фінансиста, засудженого за сутенерство, зокрема неповнолітніх. Серед тих, хто вітав його, був і Мандельсон.

Фото: gov.uk Пітер Мандельсон

Він називав Епштейна ліпшим другом.

Ще на початку тижня, за даними британських журналістів, посол звільнятися не збирався. Мандельсон приступив до виконання обов'язків посла в США лише взимку. До цього лорд займав посади в урядах Тоні Блера і Ґордона Брауна.

Книгу привітань оприлюднили на тлі звинувачень Дональда Трампа в зв'язках з Епштейном. У ній був підпис від імені Трампа, хоча той заперечує, що робив його.