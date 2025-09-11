«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Стармер попросив звільнитися посла Британії в США, який вітав Епштейна з днем народження

У книзі привітань, оприлюдненій раніше, був запис і від імені нинішнього посла. 

Стармер попросив звільнитися посла Британії в США, який вітав Епштейна з днем народження
Фото: armyinform.com.ua

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер попросив звільнитися лорда Пітера Мандельсона, чий підпис стояв у книзі привітань із 50-річчям американського торговця людьми Джеффрі Епштейна. Про це рішення членам парламенту повідомив міністр Форін офісу Стефан Дауті, передає The Times.

Раніше цього тижня у США оприлюднили книгу привітань Джеффрі Епштейна – фінансиста, засудженого за сутенерство, зокрема неповнолітніх. Серед тих, хто вітав його, був і Мандельсон. 

Пітер Мандельсон
Фото: gov.uk
Пітер Мандельсон

Він називав Епштейна ліпшим другом.

Ще на початку тижня, за даними британських журналістів, посол звільнятися не збирався. Мандельсон приступив до виконання обов'язків посла в США лише взимку. До цього лорд займав посади в урядах Тоні Блера і Ґордона Брауна.

Книгу привітань оприлюднили на тлі звинувачень Дональда Трампа в зв'язках з Епштейном. У ній був підпис від імені Трампа, хоча той заперечує, що робив його.
Теми: , ,
﻿
