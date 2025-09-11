Філіппіни звинувачують Китай у плані окупувати спірну мілину Скарборо

План Китаю створити природний заповідник на спірній мілині Південнокитайського моря є прелюдією до можливої окупації.

Про це заявив радник з національної безпеки Філіппін Едуардо Аньо, пише Bloomberg, нагадуючи про загострення напруженості між двома країнами.

Аньо вважає, що пропозиція Китаю щодо мілини Скарборо “менше стосується захисту навколишнього середовища, а більше ‒ виправдання його контролю над морським об'єктом, що є частиною території Філіппін та її вод”.

“Це явний привід для можливої окупації”, ‒ додав він.

Міністерство закордонних справ Маніли заявило, що “рішуче протестує” проти плану Китаю та закликало Пекін негайно відкликати його.

Фото: ndiatimes.com

Філіппіни відреагували на схвалення Державною радою Китаю (уряд Китаю) пропозицією Міністерства природних ресурсів щодо створення національного природного заповідника на острові Хуан'янь. Острів Хуан'янь ‒ це термін Пекіна для мілини Скарборо ‒ атола, на контроль яким він претендує, так само як і Філіппіни.

Китай запевняє, що цей крок “є важливим запобіжним заходом для захисту різноманітності, стабільності та сталості природної екосистеми острова Хуан'янь”. Китайське національне управління лісового господарства та пасовищ запевняє, що головною метою є збереження екосистеми коралових рифів.

Більше про ситуацію навколо мілини Скарборо

Пекін заявляє про свої претензії на багатий на ресурси водний шлях попри рішення міжнародного трибуналу 2016 року, яке визнало їх недійсними. Це ризикує загострити напруженість з іншими претендентами у Південнокитайському морі, зокрема В'єтнамом та Малайзією, ‒ після численних попередніх морських інцидентів, переважно з Філіппінами.

У листопаді Пекін визначив вихідні лінії територіального моря, що прилягає до мілини Скарборо. Філіппіни опротестували цей крок, назвавши його “продовженням незаконного захоплення” цього об'єкта у 2012 році.

У серпні судно берегової охорони Китаю отримало серйозні пошкодження носа внаслідок зіткнення з кораблем ВМС Народно-визвольної армії КНР під час інциденту з кораблем берегової охорони Філіппін поблизу мілини Скарборо.

Того ж місяця китайський флот заявив, що вигнав корабель ВМС США з цього району. ВМС США водночас назвали операцію законним затвердженням навігаційних прав.