МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

Встановлені 16 місць падіння російських дронів у Польщі

Більшість безпілотників упали на сході країни, один – на півночі, в Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Встановлені 16 місць падіння російських дронів у Польщі
У Польщі пошкоджено будинок
Фото: Polsat

Журналісти та волонтери проекту Geoconfirmed визначили точні координати дев’яти місць падіння російських бойових безпілотників, які вторглися у повітряний простір Польщі у ніч проти 10 вересня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Ще кілька місць падіння російських дронів журналісти нанесли на інтерактивну мапу на основі даних, опублікованих у місцевих медіа. Згідно з нею, більшість дронів впали на сході Польщі, один – на півночі, в Вармінсько-Мазурському воєводстві.

За даними польської влади, під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір країни, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в ніч на 10 вересня російські війська "завдали масованого удару по підприємствах військово-промислового комплексу України", а на території Польщі "об’єкти для ураження не планувалися". Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.

Атака дронів на Польщу
