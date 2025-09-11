Імміграційний рейд на заводі може вплинути на інвестиції Сеулу у США, ‒ президент Південної Кореї Президент Південної Кореї Лі

Південна Корея зараз веде переговори зі Сполученими Штатами щодо вирішення візових питань, йдеться або про збільшення квот або про створення нової категорії віз.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що імміграційний рейд США, який призвів до затримання понад 300 корейських робітників, стривожив компанії, які вкладають мільярди в Америку.

Про це пише Bloomberg.

“Їм просто потрібні були кваліфіковані техніки для встановлення обладнання для будівництва заводу, тому що в США немає вільних працівників”, – сказав Лі на пресконференції в Сеулі.

Президент підкреслив, що це може мати значний вплив на майбутні прямі інвестиції в США.

За словами Лі, робітників відправили на короткострокове перебування для встановлення обладнання та вони потрапили в пастку рейду на тлі постійних труднощів з отриманням віз.

Він додав, що зараз Південна Корея зараз веде переговори зі США щодо вирішення візових питань, йдеться або про збільшення квот або про створення нової категорії віз.

Затриманих, яких взяли під варту минулого тижня під час рейду на завод з виробництва акумуляторів Hyundai Motor та LG Energy Solution, що будується в Джорджії, звільнили з американського центру утримання під вартою в четвер близько 1:30 ранку за місцевим часом. Заплановано, що вони мають сісти на літак додому, повідомляє Yonhap News.

Очікується, що чартерний літак з робітниками ‒ загалом 330 осіб, включно з 316 південнокорейцями ‒ прибуде до Південної Кореї в п'ятницю вдень.

