Імміграційний рейд на заводі може вплинути на інвестиції Сеулу у США, ‒ президент Південної Кореї Президент Південної Кореї Лі

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що імміграційний рейд США, який призвів до затримання понад 300 корейських робітників, стривожив компанії, які вкладають мільярди в Америку.
Про це пише Bloomberg.
“Їм просто потрібні були кваліфіковані техніки для встановлення обладнання для будівництва заводу, тому що в США немає вільних працівників”, – сказав Лі на пресконференції в Сеулі.
Президент підкреслив, що це може мати значний вплив на майбутні прямі інвестиції в США.
За словами Лі, робітників відправили на короткострокове перебування для встановлення обладнання та вони потрапили в пастку рейду на тлі постійних труднощів з отриманням віз.
Він додав, що зараз Південна Корея зараз веде переговори зі США щодо вирішення візових питань, йдеться або про збільшення квот або про створення нової категорії віз.
Затриманих, яких взяли під варту минулого тижня під час рейду на завод з виробництва акумуляторів Hyundai Motor та LG Energy Solution, що будується в Джорджії, звільнили з американського центру утримання під вартою в четвер близько 1:30 ранку за місцевим часом. Заплановано, що вони мають сісти на літак додому, повідомляє Yonhap News.
Очікується, що чартерний літак з робітниками ‒ загалом 330 осіб, включно з 316 південнокорейцями ‒ прибуде до Південної Кореї в п'ятницю вдень.
Що відбулося
- Нещодавно уряд США заявив про проведення "найбільшої операції на одному підприємстві за історію розслідувань, пов'язаних із внутрішньою безпекою". Йдеться про антиміграційний рейд, який було влаштовано на заводі автоконцерну Hyundai у штаті Джорджія.
- Співробітники служби ICE, яка займається нелегальними мігрантами, затримали майже 500 осіб, яких звинувачують у порушенні правил перебування на території США. Більшість з них є громадянами Південної Кореї.
- Президент США Дональд Трамп назвав затриманих "незаконними чужинцями" і заявив, що ICE "просто виконували свою роботу".
- Цей інцидент може загострити напруженість між адміністрацією Трампа та Сеулом – ключовим азійським союзником і великим інвестором у США. Сторони вже мають розбіжності щодо деталей торговельної угоди, яка включає 350 млрд доларів інвестицій Південної Кореї у США.
- Компанія LG Energy Solution, яка разом із Hyundai будує завод, повідомила, що закликала своїх співробітників повернутися з відряджень у США та призупинила подорожі до Америки, окрім зустрічей із клієнтами. За її даними, було затримано 47 працівників LG та близько 250 робітників підрядних компаній, залучених до будівництва заводу.