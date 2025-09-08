Очільник МЗС Південної Кореї вирушає сьогодні до США після рейду на заводі Hyundai

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон має вирушити сьогодні до США ‒ після міграційного рейду на заводі з виробництва акумуляторів для автомобілів Hyundai Motor у США.

Про це повідомляє DW.

Під час рейду затримали понад 300 південнокорейських робітників. У неділю уряд Південної Кореї заявив, що завершив переговори щодо звільнення робітників і планує надіслати чартерний літак, щоб доставити їх назад до Сеула.

Цей інцидент ризикує серйозно пошкодити відносини між Сполученими Штатами та Південною Кореєю в той час, коли Сеул зобов'язався реалізувати масштабні інвестиційні плани в Америці.

Стівен Шранк, керівник розслідувань Управління внутрішньої безпеки в Джорджії, заявив на пресконференції, що деякі із затриманих робітників незаконно перетнули кордон США. Інші, за його словами, в'їхали до країни легально, але мали прострочені візи, або в'їхали за безвізовим режимом, який забороняв їм працювати.

“Майже напевно вони перебували там за візами ESTA або B-1, які дозволяють лише ділові зустрічі, а не будівничу діяльність”, ‒ сказав інформаційному агентству AFP ліцензований у США адвокат Юм Син Юль.

Водночас нікому з них офіційно не було пред'явлено звинувачень у жодних злочинах, сказав Шранк.

Кан Хун Сік, керівник апарату президента Лі Чже Мьон, заявив, що Сеул наполягатиме на перегляді та покращенні візової системи для тих, хто вирушає до США у ділові поїздки чи в рамках інвестиційних проєктів.

