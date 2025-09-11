Профспілки Кіпру проведуть загальнонаціональний страйк, вимагаючи повернення автоіндексації зарплат

Йдеться про колись стандартне положення про ATA, яка вимагало від роботодавців покривати зростання заробітної плати відповідно до рівня інфляції.

Наступної середи у Кіпрі відбудеться загальнонаціональний тригодинний страйк ‒ з 11:00 до 14:00, повідомляють Euronews.

Профспілки, що представляють працівників державного та приватного секторів, закликали до страйку, щоб чинити тиск на відновлення положень про автоматичне коригування тарифів (ATA), які компенсують працівникам зростання цін, спричинене інфляцією.

Перед цим профспілчани не змогли досягти угоди з роботодавцями та урядовими посередниками.

Механізм ATA, колись стандартний у колективних трудових договорах, значною мірою зник під час економічної кризи на острові, оскільки роботодавці перейшли на індивідуальні контракти.

“Положення про ATA вимагає від роботодавців покривати зростання заробітної плати відповідно до рівня інфляції. Згідно з системою, якщо працівнику потрібно було 150 євро у 2025 році для купівлі товарів, які коштували 100 євро у 2024 році, роботодавці сплачували б різницю в 50 євро”, ‒ пояснило видання.

Очікуються перебої в аеропортах Кіпру, а лікарні працюватимуть з мінімальним штатом охорони та скасують нетермінові операції та прийом пацієнтів. Усі державні служби, зокрема центри обслуговування громадян, будуть закриті під час страйку.

Громадський транспорт припинить роботу, що змусить поліцію впроваджувати плани управління дорожнім рухом у всіх провінціях.

Загалом страйк вплине на 15 000 авіапасажирів та працівників державних служб.

Перед цим кіпрський уряд запропонував компроміс, що дозволяв би застосування ATA у державному та приватному секторах, але з обмеженням витрат і спеціальними застереженнями для компаній. Ні профспілки, ні роботодавці не прийняли пропозицію.