«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Світ

Профспілки Кіпру проведуть загальнонаціональний страйк, вимагаючи повернення автоіндексації зарплат

Йдеться про колись стандартне положення про ATA, яка вимагало від роботодавців покривати зростання заробітної плати відповідно до рівня інфляції. 

Фото: EPA/UPG

Наступної середи у Кіпрі відбудеться загальнонаціональний тригодинний страйк ‒ з 11:00 до 14:00, повідомляють Euronews.

Профспілки, що представляють працівників державного та приватного секторів, закликали до страйку, щоб чинити тиск на відновлення положень про автоматичне коригування тарифів (ATA), які компенсують працівникам зростання цін, спричинене інфляцією.

Перед цим профспілчани не змогли досягти угоди з роботодавцями та урядовими посередниками.

Механізм ATA, колись стандартний у колективних трудових договорах, значною мірою зник під час економічної кризи на острові, оскільки роботодавці перейшли на індивідуальні контракти.

“Положення про ATA вимагає від роботодавців покривати зростання заробітної плати відповідно до рівня інфляції. Згідно з системою, якщо працівнику потрібно було 150 євро у 2025 році для купівлі товарів, які коштували 100 євро у 2024 році, роботодавці сплачували б різницю в 50 євро”, ‒ пояснило видання.

Очікуються перебої в аеропортах Кіпру, а лікарні працюватимуть з мінімальним штатом охорони та скасують нетермінові операції та прийом пацієнтів. Усі державні служби, зокрема центри обслуговування громадян, будуть закриті під час страйку.

Громадський транспорт припинить роботу, що змусить поліцію впроваджувати плани управління дорожнім рухом у всіх провінціях.

Загалом страйк вплине на 15 000 авіапасажирів та працівників державних служб.

Перед цим кіпрський уряд запропонував компроміс, що дозволяв би застосування ATA у державному та приватному секторах, але з обмеженням витрат і спеціальними застереженнями для компаній. Ні профспілки, ні роботодавці не прийняли пропозицію.
Теми:
