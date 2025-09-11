Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Президент Ізраїлю провів "важку" зустріч з прем'єром Британії
Іцхак Герцог та Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Лондона президент Ізраїлю Іцхак Герцог на Даунінґ-стріт зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.

Як пише The Guardian, глава держави описав розмову як "важку" і зазначив, що навіть найближчі союзники "можуть сваритися під час особистих зустрічей".

Герцог запропонував Стармеру провести моніторингову місію щодо рівня гуманітарної допомоги, який надходить у Смугу Гази. Президент заперечив, що на палестинській території лютує голод, і поклав провину за високу смертність цивільного населення на організацію ХАМАС, яка розміщує свої військові об'єкти просто посеред житлових кварталів.

Офіс Стармера стверджує, що прем'єр засудив атаку Ізраїлю на Доху як неприйнятну. Натомість Герцог відмовився вибачатися за цей крок та назвав Катар "радше союзником ХАМАСу, аніж посередником". 

Зустріч відбулася на тлі вуличних протестів, під час яких пропалестинські мітингарі вимагали арешту президента Ізраїлю як військового злочинця.
