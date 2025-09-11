Підозрюваних в убивстві американського консерватора Чарлі Кірка відпустили. Поліція продовжує розшук

Правоохоронці вважають, що затримані чоловіки не пов'язані зі злочином.

Двох підозрюваних в убивстві американського консерватора і прихильника Дональда Трампа, Чарлі Кірка, відпустили. Поліція продовжує пошуки стрілка, повідомляє BBC.

Невідомим залишається і мотив убивства. В Кірка стріляли під час дебатів в Юта Веллі Юніверсіті (Utah Valley University), коли він стояв на сцені поруч з членами його родини.

Стріляли лише в нього, всі інші залишилися неушкодженими. За попередніми даними, стрілок ховався на даху. BBC пише, що, вочевидь, поліція вважає, що вбивця вже покинув кампус.

Навчання в університеті скасували, виходи з кампусу патрулюють.

31-річного Кірка вбили пострілом у шию одним патроном. Його госпіталізували, але він не вижив. Дональд Трамп назвав це вбивство "темним моментом для Америки" і охарактеризував убитого як патріота.

Чарлі Кірк був послідовним прихильником Дональда Трампа. В 2020, в віці 26 років, він виступав з агітацією на користь Трампа перед виборами президента.

Кірк був блогером і висловлювався, серед іншого, про війну в Україні. У квітні, в момент напруження відносин між Україною і США, Кірк повторював риторику офіційного Вашингтона про те, що український президент "не має карт" і ставив під сумнів його легітимність.