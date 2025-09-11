​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підозрюваних в убивстві американського консерватора Чарлі Кірка відпустили. Поліція продовжує розшук

Правоохоронці вважають, що затримані чоловіки не пов'язані зі злочином. 

Підозрюваних в убивстві американського консерватора Чарлі Кірка відпустили. Поліція продовжує розшук
Чарлі Кірк
Фото: скриншот

Двох підозрюваних в убивстві американського консерватора і прихильника Дональда Трампа, Чарлі Кірка, відпустили. Поліція продовжує пошуки стрілка, повідомляє BBC

Невідомим залишається і мотив убивства. В Кірка стріляли під час дебатів в Юта Веллі Юніверсіті (Utah Valley University), коли він стояв на сцені поруч з членами його родини.

Стріляли лише в нього, всі інші залишилися неушкодженими. За попередніми даними, стрілок ховався на даху. BBC пише, що, вочевидь, поліція вважає, що вбивця вже покинув кампус. 

Навчання в університеті скасували, виходи з кампусу патрулюють. 

31-річного Кірка вбили пострілом у шию одним патроном. Його госпіталізували, але він не вижив. Дональд Трамп назвав це вбивство "темним моментом для Америки" і охарактеризував убитого як патріота. 

Чарлі Кірк був послідовним прихильником Дональда Трампа. В 2020, в віці 26 років, він виступав з агітацією на користь Трампа перед виборами президента. 

Кірк був блогером і висловлювався, серед іншого, про війну в Україні. У квітні, в момент напруження відносин між Україною і США, Кірк повторював риторику офіційного Вашингтона про те, що український президент "не має карт" і ставив під сумнів його легітимність.
