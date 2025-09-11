Вбивці Джона Леннона вчотирнадцяте відмовили у достроковому звільненні

Комісія з дострокового припинення відбуття покарання відмовила у помилуванні Марку Девіду Чепмену, який увійшов в історію як вбивця легендарного музиканта Джона Леннона.

Як пише The Guardian, це вже чотирнадцята невдала спроба злочинця раніше вийти на свободу. Наступний раз комісія розглядатиме його справу у лютому 2027 року.

Чепмен сидить за ґратами вже майже 45 років. Його було засуджено до довічного ув'язнення, але з правом просити про помилування через 20 років. Втім підстав для звільнення вбивці досі не знайшли. Сам в'язень стверджує, що розкаявся і звинувачує себе у надмірному бажанні прославитися.

8 грудня 1980 року у Нью-Йорку Чепмен застрелив 40-річного Джона Леннона, коли той повертався у свою квартиру на Вест-Сайді. За кілька годин до того чоловік взяв у зірки автограф. Злочинця затримали за лічені хвилини, він сидів поблизу місця вбивства, тримаючи у руках примірник роману Селінджера "Ловець у житі".