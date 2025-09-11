Уряд Іспанії підтримав заборону куріння у громадських місцях

Коаліційний уряд Іспанії підтримав законопроєкт, що обмежує куріння в громадських місцях. Нововведення може суттєво вплинути на мандрівників.
Про це повідомляють Euronews.
Запропонований закон заборонить куріння та вейпінг на відкритому повітрі, включно зі спортивними майданчиками, пляжами, терасами ресторанів та барів.
Запропоновані заходи викликали опір власників ресторанів та барів, які стверджують, що цілорічну культуру обідів на свіжому повітрі в Іспанії значно підтримують клієнти, які курять.
Куріння в приміщенні у країні заборонено з 2011 року.
- У червні у Франції набули чинності нові правила, що забороняють куріння на пляжах, у парках та низці інших громадських місць. Правила забороняють куріння на автобусних зупинках та в радіусі 10 метрів від бібліотек, басейнів та шкіл ‒ усіх місць, які часто відвідують діти. Однак заборона не поширюється на тераси барів та ресторанів. Електронні сигарети також не згадуються в правилах. Тому, хто порушить заборону, може загрожувати штраф від 135 до 700 євро, хоча буде початковий пільговий період.
- З 1 січня у Мілані запроваджено найжорсткішу в Італії заборону на куріння у відкритих громадських місцях, включно з вулицями. За порушення цих правил поліція виписуватиме штрафи на суму від 40 до 240 євро. Не підлягають обмеженню електронні сигарети та вейпи.
- У липні 2024 року в Україні вступила в дію заборона на продаж е-сигарет та тютюнових виробів з ароматичними добавками та реклама про них. Не можна рекламувати електронні пристрої для куріння та продавати е-сигарети та рідини до них з ароматичними та смаковими добавками.