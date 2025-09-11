Уряд Іспанії підтримав заборону куріння у громадських місцях

Куріння в приміщенні у країні заборонено з 2011 року.

Коаліційний уряд Іспанії підтримав законопроєкт, що обмежує куріння в громадських місцях. Нововведення може суттєво вплинути на мандрівників.

Про це повідомляють Euronews.

Запропонований закон заборонить куріння та вейпінг на відкритому повітрі, включно зі спортивними майданчиками, пляжами, терасами ресторанів та барів.

Запропоновані заходи викликали опір власників ресторанів та барів, які стверджують, що цілорічну культуру обідів на свіжому повітрі в Іспанії значно підтримують клієнти, які курять.

Куріння в приміщенні у країні заборонено з 2011 року.