У штаті Колорадо учень школи відкрив вогонь: двоє поранених

Сам нападник теж постраждав.

У штаті Колорадо учень школи відкрив вогонь: двоє поранених
Фото: CNN

В американському місті Евергрін, штат Колорадо, учень старшої школи відкрив вогонь у навчальному закладі.

Як пише CNN, внаслідок стрілянини двоє підлітків перебувають у критичному стані. Нападник так само зазнав поранень, проте причина залишається невідомою: поліція, яка прибула на місце інциденту, не використовувала вогнепальну зброю.

Обох постраждалих та злочинця доправили до найближчого госпіталю. 

Цей випадок є вже 47-им від початку року, коли у школах та університетах США відбувається стрілянина. 
