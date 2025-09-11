У штаті Колорадо учень школи відкрив вогонь: двоє поранених

В американському місті Евергрін, штат Колорадо, учень старшої школи відкрив вогонь у навчальному закладі.

Як пише CNN, внаслідок стрілянини двоє підлітків перебувають у критичному стані. Нападник так само зазнав поранень, проте причина залишається невідомою: поліція, яка прибула на місце інциденту, не використовувала вогнепальну зброю.

Обох постраждалих та злочинця доправили до найближчого госпіталю.

Цей випадок є вже 47-им від початку року, коли у школах та університетах США відбувається стрілянина.