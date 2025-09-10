CNN: Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників

Очікується, що Келлог продовжить подорож до України найближчими днями.

Спеціальний посланник Трампа з питань України Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з його поїздкою.

Інше джерело повідомляє, що Келлог продовжить подорож до України найближчими днями.

За даними Білого дому, президент США Дональд Трамп планує пізніше в середу поговорити з президентом Польщі, з яким він зустрівся в Овальному кабінеті минулого тижня.

Тоді Трамп пообіцяв свою подальшу підтримку Польщі та навіть заявив, що буде відкритий до направлення додаткових американських військ до країни на тлі питань щодо його відданості американській військовій присутності вздовж східного флангу НАТО.