​Кримські цілі
​Кримські цілі
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСвіт

CNN: Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників

Очікується, що Келлог продовжить подорож до України найближчими днями.

CNN: Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників
Кіт Келлог
Фото: скріншот

Спеціальний посланник Трампа з питань України Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з його поїздкою.

Інше джерело повідомляє, що Келлог продовжить подорож до України найближчими днями.

За даними Білого дому, президент США Дональд Трамп планує пізніше в середу поговорити з президентом Польщі, з яким він зустрівся в Овальному кабінеті минулого тижня.

Тоді Трамп пообіцяв свою подальшу підтримку Польщі та навіть заявив, що буде відкритий до направлення додаткових американських військ до країни на тлі питань щодо його відданості американській військовій присутності вздовж східного флангу НАТО.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies