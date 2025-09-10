CNN: Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників

Спеціальний посланник Трампа з питань України Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з його поїздкою.
Інше джерело повідомляє, що Келлог продовжить подорож до України найближчими днями.
За даними Білого дому, президент США Дональд Трамп планує пізніше в середу поговорити з президентом Польщі, з яким він зустрівся в Овальному кабінеті минулого тижня.
Тоді Трамп пообіцяв свою подальшу підтримку Польщі та навіть заявив, що буде відкритий до направлення додаткових американських військ до країни на тлі питань щодо його відданості американській військовій присутності вздовж східного флангу НАТО.
Цієї ночі, 10 вересня, близько 20 російських безпілотників здійснили рух у повітряний простір Польщі.
Речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.
Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.
Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними дронами.