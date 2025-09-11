Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Швеція оголосила про новий військовий пакет допомоги Україні на понад 9 млрд крон

У пакет увійдуть САУ Archer, дрони, боєприпаси та системи ППО.

робота САУ "Archer"
Фото: Український свідок

Швеція надає 20-й військовий пакет допомоги Україні вартістю близько 9,2 млрд крон (понад 800 млн євро). 

Про це повідомив уряд країни 11 вересня, йдеться на сайті.

«Швеція збільшує військову підтримку України, щоб посилити тиск на Росію. Більше Archer, дронів і боєприпасів допоможуть на полі бою. Право Європи на мир і свободу має бути захищене», – заявив міністр оборони Пол Йонсон.

Пакет включає:

  • артилерію та далекобійну зброю – закупівлю 18 САУ Archer, артилерійських боєприпасів і дронів (3,6 млрд крон);
  • морське обладнання – радари, десантні пороми із мінометами, обладнання для дайверів і спецтехніку (2,1 млрд крон);
  • засоби ППО і космічної розвідки – сенсори, системи управління для комплексу Tridon, обладнання для авіабаз і виявлення ракет та дронів (3,5 млрд крон).

Швеція зазначила, що акцент робить на закупівлі нової техніки у власній оборонній промисловості, оскільки ресурси для передачі зі складів вже обмежені.

Крім того, шведський уряд пропонує передбачити у бюджеті на 2026–2027 роки по 40 млрд крон щорічно на військову допомогу Україні, а також щонайменше 10 млрд крон на рік на цивільну підтримку у 2026–2028 роках.
