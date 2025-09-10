"Почалось": Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі

Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними дронами.

Про це він написав у мережі Truth Social.

"Що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!", — написав Трамп.

Фото: скріншот

Водночас, президент США не уточнив позицію США щодо обстрілу.

Польські ЗМІ також повідомили про заплановану у середу телефонну розмову між президентами США й Польщі із посиланням на офіційного представника Білого дому.

"Президент Трамп і Білий дім стежать за повідомленнями з Польщі. Трамп планує сьогодні поговорити з президентом Навроцьким", – ідеться у повідомленні.