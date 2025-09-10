"Почалось": Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі

Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними дронами.
Про це він написав у мережі Truth Social.
"Що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!", — написав Трамп.
Водночас, президент США не уточнив позицію США щодо обстрілу.
Польські ЗМІ також повідомили про заплановану у середу телефонну розмову між президентами США й Польщі із посиланням на офіційного представника Білого дому.
"Президент Трамп і Білий дім стежать за повідомленнями з Польщі. Трамп планує сьогодні поговорити з президентом Навроцьким", – ідеться у повідомленні.
- Цієї ночі, 10 вересня, близько 20 російських безпілотників здійснили рух у повітряний простір Польщі.
- Речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.
- Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.
- Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.