ГоловнаСвіт

"Почалось": Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі

Деталей щодо позиції США Дональд Трамп не оприлюднив.

"Почалось": Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі
Президент США Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому,
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними дронами.

Про це він написав у мережі Truth Social.

"Що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!", — написав Трамп.

Фото: скріншот

Водночас, президент США не уточнив позицію США щодо обстрілу. 

Польські ЗМІ також повідомили про заплановану у середу телефонну розмову між президентами США й Польщі із посиланням на офіційного представника Білого дому.

"Президент Трамп і Білий дім стежать за повідомленнями з Польщі. Трамп планує сьогодні поговорити з президентом Навроцьким", – ідеться у повідомленні.
﻿
