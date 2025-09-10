У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"

У Польщі після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети. Про це на брифінгу повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, передає Polsat.

Вона закликала суспільство повідомляти про будь-які знайдені дрони. Галецька прозвітувала про наслідки спільно з речником Оперативного командування Збройних сил Яцеком Горишевським.

Поки що:

Чешники (Замойський повіт) – 1 дрон

Чоснувка (Бяльський повіт) – 1 дрон

Вирики (Влодавський повіт) – 1 дрон (пошкоджено будівлю та легковий автомобіль)

Кшивовежба-Кольонія (Парчевський повіт) – 1 дрон

Вигалев (Парчевський повіт) – залишки снаряда невідомого походження

Вохинь (Радзінський пов.) – 1 дрон

Мнішкув (Опочненський повіт) – 1 дрон

Олесно (Олесненський повіт) – 1 дрон.

За даними України, загалом повітряний простір Польщі могли перетнути до 20 російських дронів – точні дані з'ясовують. Україна попередила Польщу про загрозу заздалегідь.

Після атаки, яку Польщі довелося відбивати вперше за увесь час, країна провела консультації з НАТО. Варшава вважає, що цей напад є провокацією. У ЄС вважають, що є ознаки, які свідчать про навмисність перетину повітряного простору.

Уночі 10 вересня Росія атакувала Україну 458 дронами і ракетами.