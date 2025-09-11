Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Гарріс у своїй книзі назвала "безвідповідальною" спробу Байдена йти на вибори

"У 81 рік Джо втомився".

Гарріс у своїй книзі назвала "безвідповідальною" спробу Байдена йти на вибори
Камала Гарріс і Джо Байден
Фото: EPA/UPG

У США оприлюднено перші кілька уривків книги колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс "107 днів", в якій вона описує свою аномально коротку програшну передвиборчу кампанію.

Як пише BBC, у автобіографічному виданні Гарріс виступила з найбільш різкою критикою спроби Джо Байдена балотуватися на другий термін. Політикиня назвала цей крок "безвідповідальним".

За її словами, оточення Байдена, неначе загіпнотизоване, повторювало, що рішення має ухвалювати сам президент та його родина - хоча розуміло, що ставки занадто високі, щоб залишати все на рівні індивідуального его.

При цьому сама Гарріс перебувала у "найгіршій позиції": її спроби переконати демократа вийти на пенсію могли розцінюватися як "голі амбіції та навіть отруйна невдячність". Віцепрезидентка почувалася відстороненою від успіхів Білого дому та недооціненою.

У книзі Гарріс відкидає звинувачення у спробі приховати справжній стан здоров'я глави держави. Вона називає експрезидента "розумним, сповненим досвіду та переконань", але визнає, що "у 81 рік Джо втомився".

Книга "107 днів" має вийти друком пізніше цього місяця. 

 
