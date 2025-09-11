10 вересня на Кубі вчетверте менше ніж за рік відбувся обвал національної електромережі.
Про це повідомляє Reuters.
“Сталося повне відключення електричної системи”, – заявило в середу вранці Міністерство енергетики та Національний електричний союз.
До обвалу мережі переважна більшість мешканців щодня відчували відключення електроенергії на 16 годин і більше.
Зазначається, що аеропорти та важливі служби, такі як лікарні та водяні насоси, працювали завдяки резервним системам. У Гавані, де проживає 2 млн мешканців, влада заявила, що працює над запуском великих електростанцій.
Ввечері стало відомо, що електропостачання повільно відновлюється.
Це вже четвертий випадок менш ніж за рік, коли відбувся обвал національної мережі. У минулому для повного відновлення роботи електромережі потрібно було два-три дні.