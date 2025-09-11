Працівники Національної електричної компанії працюють над ремонтом електромережі в Гавані, Куба, 10 вересня 2025 року

10 вересня на Кубі вчетверте менше ніж за рік відбувся обвал національної електромережі.

Про це повідомляє Reuters.

“Сталося повне відключення електричної системи”, – заявило в середу вранці Міністерство енергетики та Національний електричний союз.

До обвалу мережі переважна більшість мешканців щодня відчували відключення електроенергії на 16 годин і більше.

Зазначається, що аеропорти та важливі служби, такі як лікарні та водяні насоси, працювали завдяки резервним системам. У Гавані, де проживає 2 млн мешканців, влада заявила, що працює над запуском великих електростанцій.

Ввечері стало відомо, що електропостачання повільно відновлюється.

Це вже четвертий випадок менш ніж за рік, коли відбувся обвал національної мережі. У минулому для повного відновлення роботи електромережі потрібно було два-три дні.