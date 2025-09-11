Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
На Кубі вчетверте менше ніж за рік відбувся обвал національної електромережі

Електропостачання поступово відновлюють.

На Кубі вчетверте менше ніж за рік відбувся обвал національної електромережі
Працівники Національної електричної компанії працюють над ремонтом електромережі в Гавані, Куба, 10 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

10 вересня на Кубі вчетверте менше ніж за рік відбувся обвал національної електромережі. 

Про це повідомляє Reuters.

“Сталося повне відключення електричної системи”, – заявило в середу вранці Міністерство енергетики та Національний електричний союз.

До обвалу мережі переважна більшість мешканців щодня відчували відключення електроенергії на 16 годин і більше.

Зазначається, що аеропорти та важливі служби, такі як лікарні та водяні насоси, працювали завдяки резервним системам. У Гавані, де проживає 2 млн мешканців, влада заявила, що працює над запуском великих електростанцій.

Ввечері стало відомо, що електропостачання повільно відновлюється.

Це вже четвертий випадок менш ніж за рік, коли відбувся обвал національної мережі. У минулому для повного відновлення роботи електромережі потрібно було два-три дні.
﻿
