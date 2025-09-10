Польща викликала російського дипломата через порушення дронами повітряного простору

Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш заявив, що "немає жодних доказів російського походження дронів, які порушили повітряний простір Польщі".

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками. Ордашу вручили ноту протесту, пише Polsat News.

Після зустрічі у МЗС, Ордаш зустрівся з журналістами і заявив, що дрони прилетіли до Польщі "з українського боку".

"Російській стороні не було надано жодних доказів того, що це дрони російського походження, і ми не очікуємо отримати такі докази. Щоразу, коли в Польщі виникає надзвичайна ситуація, постійно звинувачують Росію", – заявив російський повірений.

Представник Москви заявив, що не очікує, що "результати випробувань безпілотників" будуть передані російській стороні. І заявив, що "взагалі немає доказів того, що це були російські дрони".

"Немає жодних доказів того, що це були російські дрони. Хочу зазначити, що лише в одному випадку походження військового об'єкта, який залетів на територію Республіки Польща, було підтверджено на 100%, це було в листопаді 2022 року, і це була українська ракета", — заявив Ордаш.