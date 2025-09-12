За добу на фронті відбулося 195 бойових зіткнень, - Генштаб

Вчора Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари.

Розпочалася 1 297 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 190 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 18 атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.