Шмигаль: Ми мобілізували необхідну кількість особового складу, щоб покрити втрати і сформувати невеликі резерви

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення кількості особового складу і створення резервів.

Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

"Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання. Ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", - пояснив Шмигаль.

Водночас він зазначив, що рівень мобілізації в Росії покриває втрати, незважаючи на те, що вони в п'ять разів більші, ніж в Україні.

"Вони покривають всі ці втрати, тому для них немає жодних проблем, а вони втратили 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили", - додав міністр.

Раніше Шмигаль також говорив, що мобілізація в Україні в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.