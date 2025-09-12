З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до Братислави, Будапешта та Відня

Сьогодні першими рейсами до столиць ЄС вирушили 280 пасажирів.

Сьогодні з Ужгорода почало курсувати регулярне залізничне сполучення євроколією до столиць Європи. Першими рейсами до Братислави, Будапешта та Відня вирушили 280 пасажирів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Цей запуск відкриває нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом. Українські міста отримують пряме залізничне сполучення з ЄС, а наша інфраструктура стає частиною спільного транспортного простору", - зазначив він.

Рейси потягів №961/618 Ужгород – Братислава та №146 Ужгород – Будапешт – Відень відправлятимуться щодня.

Фото: Укрзалізниця

З грудня 2025 року, після оновлення графіка, пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами, у тому числі більше нічних поїздів.

Окремо з 12 вересня стартував новий маршрут №644/647 євроколією: Захонь – Берегове – Боржава. Він напряму поєднає Берегове із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині.

Наступного року також розпочнеться будівництво євроколії з Чернівців до Румунії.