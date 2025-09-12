З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до Братислави, Будапешта та Відня

Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Сьогодні першими рейсами до столиць ЄС вирушили 280 пасажирів.

Євроколія
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні з Ужгорода почало курсувати регулярне залізничне сполучення євроколією до столиць Європи. Першими рейсами до Братислави, Будапешта та Відня вирушили 280 пасажирів. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Цей запуск відкриває нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом. Українські міста отримують пряме залізничне сполучення з ЄС, а наша інфраструктура стає частиною спільного транспортного простору", - зазначив він. 

Рейси потягів №961/618 Ужгород – Братислава та №146 Ужгород – Будапешт – Відень відправлятимуться щодня.

Фото: Укрзалізниця

З грудня 2025 року, після оновлення графіка, пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами, у тому числі більше нічних поїздів.

Окремо з 12 вересня стартував новий маршрут №644/647 євроколією: Захонь – Берегове – Боржава. Він напряму поєднає Берегове із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині.

Наступного року також розпочнеться будівництво євроколії з Чернівців до Румунії

  • Як відомо, в сусідніх з Україною країнах Євросоюзу ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія - 1520 мм.
  • 24 травня 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.
  • У квітні 2023 року Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км на Львівщині та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська. Тоді ж між Україною та Польщею запустили по ній тестовий поїзд.
  • Також повідомялося, що ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію.
  • У 2024 році Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород - було перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км. 
  • У лютому 2025 року Кабмін дозволив Укрзалізниці витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші проєкти.
