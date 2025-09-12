З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до Братислави, Будапешта та Відня

Сьогодні з Ужгорода почало курсувати регулярне залізничне сполучення євроколією до столиць Європи. Першими рейсами до Братислави, Будапешта та Відня вирушили 280 пасажирів.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
"Цей запуск відкриває нову сторінку інтеграції України з Європейським Союзом. Українські міста отримують пряме залізничне сполучення з ЄС, а наша інфраструктура стає частиною спільного транспортного простору", - зазначив він.
Рейси потягів №961/618 Ужгород – Братислава та №146 Ужгород – Будапешт – Відень відправлятимуться щодня.
З грудня 2025 року, після оновлення графіка, пасажирам буде запропоновано зручні стиковки з внутрішніми рейсами, у тому числі більше нічних поїздів.
Окремо з 12 вересня стартував новий маршрут №644/647 євроколією: Захонь – Берегове – Боржава. Він напряму поєднає Берегове із залізничним вузлом у Захоні, звідки відправляються поїзди по всій Угорщині.
Наступного року також розпочнеться будівництво євроколії з Чернівців до Румунії.
- Як відомо, в сусідніх з Україною країнах Євросоюзу ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія - 1520 мм.
- 24 травня 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.
- У квітні 2023 року Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км на Львівщині та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська. Тоді ж між Україною та Польщею запустили по ній тестовий поїзд.
- Також повідомялося, що ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію.
- У 2024 році Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород - було перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км.
- У лютому 2025 року Кабмін дозволив Укрзалізниці витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші проєкти.