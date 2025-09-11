МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСуспільствоПодії

Апеляційна палата ВАКС оголосила в міжнародний розшук екснардепа Крючкова

Справа стосується недоотриманих доходів ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» на понад 346 млн грн.

Апеляційна палата ВАКС оголосила в міжнародний розшук екснардепа Крючкова
Дмитро Крючков (архівне фото)
Фото: Макс Левин

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання прокурора та оголосила в міжнародний розшук колишнього нардепа від Блоку Юлії Тимошенко Дмитра Крючкова. Про це повідомляє Центр протидії корупції.  

Також тепер щодо Крючкова буде здійснюватися спеціальний судовий розгляд «in absentia».

Таке рішення дозволить продовжити апеляційний розгляд щодо екснардепа. 

Мова йде про справу щодо недоотриманих доходів ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» на понад 346 млн грн. 

Під час розгляду клопотання стало відомо, що Крючков неодноразово був відсутній в судових засіданнях в серпні і вересні, його неявка визнавалася неповажною. 

Прокурор також звернув увагу суду, що Крючков вказує своє нинішнє постійне місце проживання у Швейцарії та Франції, а це своєю чергою не може свідчити про «постійність». 

Колегію суддів сам Крючков в своїх запереченнях назвав «купкою залежних людей у мантіях, які плюють на закон і мораль».

Нагадуємо, на початку червня ВАКС ухвалив другий заочний вирок екснардепу Крючкову. Його визнали винуватим та призначили 10.5 років увʼязнення з конфіскацією майна. А у січні цього року у справі про заволодіння коштами "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго" йому призначили 15 років ув’язнення. Наразі справа на розгляді в апеляції.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies