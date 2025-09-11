Апеляційна палата ВАКС оголосила в міжнародний розшук екснардепа Крючкова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання прокурора та оголосила в міжнародний розшук колишнього нардепа від Блоку Юлії Тимошенко Дмитра Крючкова. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Також тепер щодо Крючкова буде здійснюватися спеціальний судовий розгляд «in absentia».

Таке рішення дозволить продовжити апеляційний розгляд щодо екснардепа.

Мова йде про справу щодо недоотриманих доходів ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» на понад 346 млн грн.

Під час розгляду клопотання стало відомо, що Крючков неодноразово був відсутній в судових засіданнях в серпні і вересні, його неявка визнавалася неповажною.

Прокурор також звернув увагу суду, що Крючков вказує своє нинішнє постійне місце проживання у Швейцарії та Франції, а це своєю чергою не може свідчити про «постійність».

Колегію суддів сам Крючков в своїх запереченнях назвав «купкою залежних людей у мантіях, які плюють на закон і мораль».

Нагадуємо, на початку червня ВАКС ухвалив другий заочний вирок екснардепу Крючкову. Його визнали винуватим та призначили 10.5 років увʼязнення з конфіскацією майна. А у січні цього року у справі про заволодіння коштами "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго" йому призначили 15 років ув’язнення. Наразі справа на розгляді в апеляції.